Выпуск PlayStation 5 Pro должен подстегнуть интерес к PS5, а также предложить игрокам продвинутое оборудование для запуска Grand Theft Auto VI

В мире консолей назревает настоящий переворот: аналитики прогнозируют появление PlayStation 5 Pro от Sony к концу 2024 года. Этот шаг обещает внести ощутимые изменения в игровую индустрию, особенно учитывая, что улучшенная версия дебютирует незадолго до запуска Grand Theft Auto VI — игры, которую с нетерпением ждут миллионы поклонников по всему миру.

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По информации от CNBC, новая модель PS5 Pro обещает значительные улучшения в производительности по сравнению с текущей версией PS5 и недавно выпущенным портативным устройством PlayStation Portal. Это обновление, ожидаемое во второй половине 2024 года, может стать катализатором для возрождения интереса к платформе PlayStation, предложив игрокам не только более мощное оборудование, но и новые возможности для погружения в виртуальные миры.

Не менее интересен и тот факт, что, несмотря на появление новой модели, цена на базовую версию PS5, по всей видимости, останется прежней. Это решение Sony может быть обусловлено стремлением компании оптимизировать продажи и сохранить высокую прибыльность в условиях нарастающей конкуренции на рынке игровых консолей.

Кроме того, стоит отметить, что Sony снизила свой прогноз продаж PS5 на текущий финансовый год с 25 миллионов до 21 миллиона единиц, что может свидетельствовать о переоценке рыночных стратегий в преддверии запуска PS5 Pro.

В то время как официальных комментариев от Sony пока не поступало, игровое сообщество с нетерпением ожидает дополнительных подробностей об улучшенной версии PlayStation 5. Возможность испытать GTA VI на новом поколении консолей безусловно добавляет антуража предвкушению.