Xiaomi вводит новые правила для перепрошивки смартфонов, усложняя процесс

В последнем обновлении политики безопасности, Xiaomi предприняла шаги, направленные на усложнение процесса перепрошивки устройств для пользователей. Введение новой системы подачи заявок на разблокировку загрузчика теперь требует ручного утверждения от представителей компании, ограничивая свободу модификации ПО своих смартфонов.

реклама

Эти изменения затронули в первую очередь устройства, работающие на базе операционной системы HyperOS, где заявки на разблокировку принимаются только дважды в неделю в строго определенные часы. Данное нововведение значительно отличается от предыдущей, более гибкой практики, когда процесс был автоматизирован и доступен в любое время.

Кроме того, после успешной разблокировки загрузчика, смартфоны Xiaomi больше не будут получать официальные обновления Android через OTA, что подчеркивает стремление бренда усилить контроль над программным обеспечением своих устройств.

Эти меры следуют за рядом предыдущих ограничений, включая требование наличия аккаунта Xiaomi возрастом не менее 30 дней и лимит на количество разблокировок в течение года. Неизвестно, распространятся ли подобные ограничения на устройства с фирменной оболочкой MIUI, но уже очевидно, что данные изменения могут вызвать недовольство среди пользователей, предпочитающих самостоятельно настраивать программное обеспечение своих смартфонов.