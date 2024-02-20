«Омсктрансмаш» подал заявку на регистрацию товарного знака тяжелой огнеметной системы (ТОС-3) «Дракон», которая является продолжением линейки ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка».

"Омсктрансмаш" представил новую тяжелую огнеметную систему «Дракон», обещая революцию в военной технике. В отличие от предыдущих моделей «Солнцепек» и «Тосочка», новый «Дракон» будет оснащен гусеничным шасси, обеспечивающим высокую проходимость даже в самых сложных условиях боевых действий.

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Эксперты отмечают, что уникальной особенностью «Дракона» станет его мобильность и автономность. В отличие от предыдущих моделей, новая система не будет нуждаться в транспортно-заряжающей машине, благодаря принципу «всё своё вожу с собой». Это позволит ей быть готовой к бою в любой момент и на любом участке территории.

Благодаря использованию реактивных снарядов ТБС-М3, разработанных специально для «Тосочки», «Дракон» сможет поражать цели на расстояние до 15 км, что делает его одним из самых мощных и дальнобойных огневых средств в своем классе.

Ожидается, что уменьшение числа направляющих отразится на весе машины, что, в свою очередь, повысит ее маневренность и скорость. Это станет значительным преимуществом на поле боя, делая «Дракона» непревзойденным огневым оружием для выполнения различных боевых задач.