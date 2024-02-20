Сбербанк в ближайшие месяцы планирует представить новые терминалы без картридера

В преддверии весны Сбербанк готовит к запуску новейшую линейку информационно-платежных терминалов, которые обещают перевернуть представление о банковских операциях. Согласно заявлению Татьяны Галкиной, старшего вице-президента банка, новые устройства позволят совершать платежи, минуя использование физических карт, благодаря технологии распознавания QR-кодов.

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Эти передовые терминалы, которые в скором времени заменят значительную часть устаревших устройств, не только упростят процесс совершения транзакций за счет отказа от картридера, но и повысят уровень безопасности для конечных пользователей. Проблема потерянных или забытых в устройствах карт будет окончательно решена.

Ключевым нововведением станет поддержка новых сторублевых купюр, которые уже сейчас принимаются в 75% аппаратов банка. Галкина подчеркнула, что до конца первого квартала текущего года доля таких банкоматов достигнет 95%. Это сделает использование новых терминалов еще более удобным для широкой аудитории.

В первую волну обновления попадет 2,5 тысячи устройств, что, по словам Галкиной, подтверждает стремление Сбербанка идти в ногу со временем и предоставлять своим клиентам самые современные и безопасные способы ведения банковских операций.