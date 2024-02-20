Служебные собаки получили "глаза и уши" для спасательных операций

В сотрудничестве с МЧС России, Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) представил новейшую разработку, направленную на усиление возможностей служебных собак в условиях спасательных миссий. Речь идет о специализированном FPV-устройстве, оснащенном видеокамерой и динамиком, которое позволяет кинологам в реальном времени видеть обстановку глазами своих четвероногих помощников и отдавать им команды на расстоянии.

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Данное устройство является ответом на сложности, возникающие в ситуациях, когда собакам приходится работать вдали от своих хозяев, например, при поиске людей под завалами. С помощью двух радиоканалов – одного для передачи видео и другого для голосовых команд – кинологи могут эффективно управлять действиями собак, не рискуя при этом их безопасностью.

Устройство крепится на специальную разгрузочную систему, расположенную на груди животного, и не создает дискомфорта во время выполнения задач. Важной особенностью является возможность не только видеть то, что видит собака, но и общаться с ней, используя динамик для передачи голосовых команд.

Это инновационное решение уже нашло применение в армейских подразделениях, а теперь и в спасательных операциях МЧС, показав свою высокую эффективность. Разработка обещает значительно повысить успешность поисковых миссий и обеспечить большую безопасность как для собак, так и для их водителей.