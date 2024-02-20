Администрация Костромской области рассказала о запуске первого в области исправительного центра для осужденных на принудительные работы на базе коммерческого предприятия.

В рамках реформы исправительной системы администрация Костромской области объявила о запуске уникального проекта - первого в области исправительного центра на базе Костромского завода автокомпонентов, известного как «Мотордеталь». Этот шаг призван не только смягчить наказание для осужденных, но и обеспечить им возможность общественной реабилитации и воспитания.

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Завод, специализирующийся на производстве деталей для автомобильной промышленности, станет площадкой для работы более трехсот осужденных. Он также получит налоговые льготы как участник инновационного проекта. Партнерство с Федеральной службой исполнения наказаний России позволит создать еще 222 рабочих места для осужденных до конца текущего года.

Этот проект открывает новые возможности для людей, совершивших преступления небольшой и средней степени тяжести. Вместо лишения свободы им предоставляется возможность исправления через принудительные работы, не связанные с пребыванием в заключении. Они будут работать на заводе, получая зарплату и проживая в специально оборудованных общежитиях.

Такой подход уже доказал свою эффективность в российском автопроме. Представители других автомобильных предприятий, таких как "Урал" и "АвтоВАЗ", также привлекали осужденных на исправительные работы. Этот опыт подтверждает, что такие проекты способствуют не только социальной адаптации осужденных, но и укреплению их взаимодействия с обществом, а также развитию производства.