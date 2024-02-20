В знак укрепления дружеских связей между Россией и КНДР, Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль "Аурус".





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Президент России Владимир Путин вручил Ким Чен Ыну, главе Северной Кореи, автомобиль российского бренда "Аурус" класса премиум. Этот жест подтверждает укрепление дружественных отношений между двумя странами, как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, уточнив информацию, первоначально опубликованную северокорейскими СМИ.

В рамках дружественного обмена подарками, кроме Ким Чен Ына, награды от российского президента также получили важные политические фигуры КНДР, включая Пак Чон Чхона, секретаря Центрального комитета Трудовой партии, и Ким Ё Чжон, сестру лидера страны. Они выразили благодарность за знаки внимания, отметив значимость таких жестов для двусторонних отношений.

Первое знакомство Ким Чен Ына с автомобилем "Аурус" произошло во время его посещения России в сентябре 2023 года. Путин лично показал ему особенности этого транспортного средства на космодроме Восточный, после чего северокорейский лидер испытал удовольствие от пребывания в салоне машины, отделанного кожей.

Важно отметить, что в последнее время на КНДР был наложен ряд международных санкций, включая запрет на поставку роскошных автомобилей, в связи с развитием ядерной программы страны. Несмотря на это, сообщается, что Северная Корея находит способы обхода ограничений, ввозя элитные авто через цепочки посредников из разных государств.

Тем временем в России анонсировали расширение линейки автомобилей "Аурус" к 2025 году, обещая сделать некоторые модели более доступными для широкой аудитории, что может способствовать повышению интереса к бренду на международном рынке.



