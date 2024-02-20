Научно-исследовательский институт "Полюс" представил революционные разработки в области лазерных технологий, демонстрируя новый метод создания полупроводниковых наноструктур для мощных лазерных излучателей

В научном институте "Полюс", являющемся частью индустриального холдинга "Швабе" под управлением Ростеха, был достигнут значительный прогресс в области разработки передовых лазерных технологий. Максим Ладугин, заслуженный доктор физико-математических наук, предложил инновационный подход к созданию полупроводниковых наноструктур, которые являются ключом к разработке эффективных лазерных излучателей следующего поколения.

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Эта технология ориентирована на миниатюризацию лазерных устройств и оптимизацию их энергопотребления, что становится возможным благодаря использованию новых полупроводниковых материалов, включая соединения алюминия, галлия, индия с добавлением фосфора и мышьяка. Данные материалы идеально подходят для работы в диапазонах длин волн от 750 до 1600 нанометров, что расширяет возможности их применения во многих критически важных областях.

Презентованные лазерные диоды, линейки и решетки, способные функционировать как в импульсном, так и в постоянном режимах, обещают прорыв в производстве лазерной аппаратуры, делая ее более компактной, мощной и экономичной. По словам Евгения Кузнецова, главы НИИ "Полюс", эти достижения значительно улучшат параметры лазеров, особенно в сферах, где требуется высокая точность и надежность, таких как медицина, научные исследования и промышленность.

Успехи Максима Ладугина были отмечены на конкурсе молодых ученых, организованном правительством Москвы, что подтверждает вклад его работы в развитие научной общественности и инновационных технологий в стране. Исследования НИИ "Полюс" продолжают вносить весомый вклад в развитие отечественной науки, открывая новые перспективы для использования лазеров в различных отраслях.



