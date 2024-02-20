Курганмашзавод увеличил поставки БМП-3 российской армии, значительно превысив прошлогодние объемы.

В текущем году Курганмашзавод, который является частью холдинга «Высокоточные комплексы» под эгидой «Ростеха», осуществил поставку в вооруженные силы России новой серии боевых машин пехоты БМП-3. По сравнению с прошлым годом, объемы поставок этих машин увеличились в полтора раза, демонстрируя значительный рост производительной мощности завода.

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Усовершенствованные БМП-3 оснащаются новейшими противокумулятивными решетками и бронеэкранами прямо на производстве, а машины, уже находящиеся в использовании, дополняются этими элементами защиты в качестве отдельных комплектов. В перспективе планируется внедрение передовой системы управления огнем и усиленной защиты от атак дронов и ракет.

БМП-3, вооруженная комбинацией 100-мм орудия 2А70, способного выпускать управляемые ракеты, 30-мм пушки 2А72 и пулеметов ПКТ, предоставляет значительную огневую поддержку на поле боя. Машина эффективно работает в ночных условиях и при ограниченной видимости, благодаря современному тепловизионному прицельному комплексу, и может вести огонь на ходу.

Преимущество БМП-3 также заключается в ее способности преодолевать водные препятствия со скоростью до 10 км/ч, что делает ее уникальным средством для выполнения разнообразных боевых задач. Разработки последних лет включают в себя и беспилотные версии БМП-3, которые позволяют управлять машиной дистанционно, снижая риски для экипажа и повышая тактическую гибкость на поле боя.