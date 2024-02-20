Вице-премьер Дмитрий Чернышенко: Россия в топ-10 по суперкомпьютерам

20–21 февраля в Москве пройдет значимое мероприятие – евроазиатский ИТ-форум, посвященный теме «Цифровой суверенитет как фундамент долгосрочных глобальных партнерств». Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ, выразил приветствие участникам форума, подчеркнув важность цифровой интеграции для международного сотрудничества.

реклама

В рамках форума представители различных стран и отраслей обсудят ключевые направления развития цифрового государства и его вклад в укрепление международных связей. Россия, по словам Чернышенко, уже демонстрирует значительные успехи в области цифровизации, занимая передовые позиции в разработке и внедрении инновационных технологий.

Страна выделяется наличием развитой инфраструктуры связи и интернета, успешным запуском собственных спутников, а также внедрением национальных разработок в государственные системы. Россия входит в число лидеров по числу созданных генеративных моделей ИИ и обладает одной из крупнейших мощностей суперкомпьютеров в мире. Эффективное импортозамещение, разработка межотраслевых решений для ведущих предприятий и высокий уровень кибербезопасности только подтверждают стратегические достижения в цифровой сфере.

Вице-премьер также подчеркнул, что большинство иностранных цифровых продуктов уже нашли свои российские аналоги, что способствует укреплению конкурентоспособности национальной индустрии. Россия активно делится своим опытом и разработками с партнерами, продвигая идею международного цифрового взаимодействия.



