Предварительные данные указывают на то, что процессоры AMD следующего поколения на архитектуре Zen 5 могут предложить рекордный прирост в однопоточной производительности

По утечкам, предстоящие процессоры AMD, основанные на архитектуре Zen 5, могут принести значительный прирост производительности в однопоточных задачах. Согласно результатам теста Cinebench R23 для одного ядра, новинка от AMD значительно опережает текущий флагманский процессор компании и даже превосходит лидера 14-го поколения от Intel.

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Ожидается, что настольные ЦПУ следующего поколения, возможно, получившие название "Ryzen 9000", будут представлены между апрелем и июнем. Инсайдеры утверждают, что прирост IPC (инструкций за цикл) на Zen 5 может составлять в среднем от 15 до 20%, а некоторые источники даже говорят о впечатляющем улучшении на 35-40%.

Однопоточный результат теста Cinebench R23 для процессора на архитектуре Zen 5 составляет ">= 2800" баллов, что предполагает прирост более чем на 40% по сравнению с предыдущим поколением. Для сравнения, Ryzen 9 7950X, флагман последнего поколения Zen 4, показывает в среднем 2009 баллов в этом же тесте, что делает предполагаемый результат Zen 5 на 39,3% выше. Также Zen 5, по-видимому, опережает Intel Core i9-14900K, имея преимущество около 19%.

Остается только дождаться официального анонса серии Ryzen 9000, чтобы увидеть, смогут ли новые процессоры AMD действительно принести обещанный революционный прирост производительности.