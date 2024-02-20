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Mirakl
Garmin готовит к выпуску новые смарт-часы Forerunner 165 с AMOLED экраном
Garmin собирается представить новые модели смарт-часов Forerunner 165 и Forerunner 165 Music с AMOLED экранами и улучшенными функциями

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Garmin анонсирует обновление своей линейки смарт-часов Forerunner. Ожидается, что уже на этой неделе компания представит две новые модели - Forerunner 165 и Forerunner 165 Music. Эти устройства станут продолжением серии, последние модели которой были выпущены в начале 2023 года.

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Новинки обещают прийти с рядом улучшений. Одно из самых заметных - использование AMOLED дисплеев, которые обеспечат более яркое и контрастное изображение. Также варианты часов будут доступны с опциональным Wi-Fi подключением, расширяя возможности синхронизации и обмена данными.

Датский ритейлер Løberen уже анонсировал мероприятия в своих магазинах в Архусе и Копенгагене, на которых будет представлено "совершенно новое устройство от Garmin". Хотя конкретные модели не упоминаются, появление анонса совпало с утечкой информации о Forerunner 165 и Forerunner 165 Music, включая официальные изображения и цены для европейского рынка.

Ожидается, что новые модели унаследуют дизайн от предыдущих версий Forerunner 265 и Forerunner 265S, что должно порадовать поклонников бренда.

#новости
Источник: notebookcheck.net
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