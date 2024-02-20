Tesla анонсировала скорое обновление для улучшения работы автоматических дворников в своих автомобилях, особенно в режиме автопилота.

Tesla готовит обновление для улучшения работы автоматических дворников в своих автомобилях, решив давнюю проблему владельцев. Стремление компании экономить на производственных расходах, отказавшись от дополнительных датчиков и полагаясь исключительно на камеры для выполнения ключевых функций, таких как детекция дождя, порой приводило к неудобствам. Однако ситуация обещает измениться к лучшему.

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Инженер по искусственному интеллекту Tesla подтвердил, что "в ближайшее время" владельцы автомобилей получат обновление, направленное на исправление ошибок в работе автоматических дворников, особенно заметных в режиме автопилота при сильном дожде. Детали предстоящего улучшения пока не раскрыты, но сообщество водителей Tesla с оптимизмом восприняло эту новость.

Ранее Tesla пыталась смягчить проблему, предоставив водителям возможность физического управления дворниками с помощью кнопок и колесика прокрутки. Это позволяло регулировать скорость дворников и избегать их чрезмерно активной работы при легком дожде.

Новое обновление, как предполагается, коснется автоматического режима работы дворников во время включенного автопилота и системы полного самоуправления (FSD), которая была главным источником жалоб владельцев. Обещание о скором выпуске обновления было дано в ответ на публикацию, демонстрирующую проблему.