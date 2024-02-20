Складной электросамокат SWAN поставляется с необычным дизайном и 16-дюймовыми шинами

Shif Mobility представила новый электросамокат SWAN, доступный для покупки в Европе. Эта модель отличается необычным механизмом складывания, который облегчает транспортировку, и увеличенными колесами для повышения стабильности. Электросамокат оснащен колесами размером 16 дюймов, что является редкостью для таких устройств и способствует лучшему балансу и управлению.

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SWAN весит всего 14,5 кг, что делает его относительно легким, несмотря на крупные колеса. Он приводится в движение 250-ваттным мотором с пиковой мощностью 400 ватт и крутящим моментом 36 Нм. Благодаря аккумулятору на 10 Ач, электросамокат способен преодолевать до 35 км на одном заряде, полная зарядка которого занимает от трех до пяти часов.

Особенности модели включают гидравлические дисковые тормоза, передние и задние фонари, а также встроенный дисплей, который отображает пройденное расстояние и оставшийся заряд аккумулятора. Отметим, что у электросамоката отсутствует любая форма подвески, что может сказаться на комфорте при езде по неровным поверхностям.

Покупателям предлагается выбор из трех базовых цветов: черного, темно-серого и белого, каждый из которых дополнен светло-голубыми дизайнерскими акцентами. Цена SWAN Folding Electric Scooter в Европе составляет €2149, что делает его одной из более дорогих моделей на рынке. Пока неизвестно, планирует ли компания выпустить модель в других регионах.



