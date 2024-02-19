Casio выпускает лимитированную серию часов TRN-50 Casiotron, посвященную 50-летию часового мастерства компании.

К 50-летию своего присутствия на рынке часов, компания Casio анонсировала выпуск особенной серии часов - TRN-50 Casiotron. Данный выпуск вдохновлен легендарными часами Casiotron QW02, которые увидели свет в ноябре 1974 года и стали пионерами среди наручных часов с функцией автоматического календаря.

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Новинка TRN-50 не только воссоздает лучшие качества своего предшественника, но и обогащает их за счет применения последних технологических разработок. Среди усовершенствований - энергонезависимая солнечная зарядка Tough Solar и подсветка Super Illuminator LED, обеспечивающая четкость чтения в любых условиях. Дополнительно, часы оснащены функцией автоматической синхронизации времени по радиосигналам, покрывающей шесть ключевых точек по всему миру.

Интеграция с смартфонами через Bluetooth расширяет возможности TRN-50, позволяя синхронизировать время сети и устанавливать напоминания о важных событиях. Наряду с техническими инновациями, модель поражает своими классическими функциями: водонепроницаемостью до 5 бар, будильником, секундомером и мировым временем, отображаемым для 39 городов.

С ограниченным тиражом в 4000 экземпляров, каждые часы имеют индивидуальный номер, выгравированный на стеклянной задней панели, что делает их не только стильным аксессуаром, но и объектом для коллекционирования. Несмотря на то, что по предварительным заказам в Японии и США часы уже распроданы, поклонники бренда могут ожидать появления часов на вторичном рынке после официального релиза 29 февраля 2024 года.