На выставке KOOP в Берлине компания TCL показала свой новый телевизор X955 Max с диагональю 115 дюймов, оснащенный технологией QD-Mini LED.

Компания TCL привлекает внимание на международной выставке KOOP, проходящей в Берлине, своим новейшим достижением в области телевизионной техники - телевизором X955 Max диагональю в 115 дюймов. Этот продукт, оснащенный передовой технологией QD-Mini LED, был впервые анонсирован в прошлом году и является частью усилий TCL по расширению своего портфолио крупноформатных телевизоров. Данный аппарат обладает рекордной яркостью до 5000 нит и предлагает до 20000 зон затемнения для обеспечения безупречного контраста и детализации изображения.

реклама

Способность экрана охватывать 98% цветового диапазона DCI-P3 в сочетании с поддержкой частоты обновления до 144 Гц делает его идеальным выбором не только для энтузиастов кино, но и для геймеров, стремящихся к максимальному погружению в игровой процесс. Кроме того, интегрированная аудиосистема 6.2.2 канала с поддержкой Dolby и DTS Sound гарантирует объемное и качественное звучание.

За высокую производительность телевизора отвечает процессор MediaTek Pentonic 700 (MT9653), дополненный 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Модель адаптирована к европейским стандартам, предлагая разнообразие тюнеров и стильные низкопрофильные подставки в отличие от версии для Китая. Помимо флагманской 115-дюймовой модели, TCL планирует выпуск версий с диагональю 85 и 98 дюймов, расширяя выбор для потребителей.

Пока информация о стоимости и дате начала продаж новых моделей X955 Max остается неопределенной, однако исходя из ценовой политики на аналогичные модели в Китае, можно ожидать, что флагман будет предложен на рынке по цене, сопоставимой с предыдущими релизами бренда.