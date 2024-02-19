Samsung объявила о получении сертификата MIL-STD 810G для своего нового складного OLED-дисплея, что подтверждает его способность выдерживать экстремальные условия, включая замерзание, резкие изменения температуры и падения

В последнее время компания Samsung сделала значительный шаг вперед в области технологий складных экранов, представив новый OLED-дисплей, который не только обладает впечатляющим качеством изображения, но и демонстрирует выдающуюся прочность. Получение сертификата MIL-STD 810G стало подтверждением того, что дисплей способен выдерживать самые жестокие испытания, которым может подвергнуться современный гаджет.

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Сертификация MIL-STD 810G охватывает широкий спектр экстремальных условий, включая резкие перепады температуры, воздействие влаги и механические воздействия. В ходе тестирования, проведенного независимой лабораторией UL Solutions, новый складной дисплей Samsung подвергался различным испытаниям, которые имитировали условия, с которыми может столкнуться пользователь в повседневной жизни.

Одним из самых впечатляющих испытаний стало обледенение: дисплей покрывали водой при температуре -10 °C до образования 6-миллиметрового слоя льда и оставляли в этом состоянии на четыре часа. После испытания экран остался полностью функциональным, не показав никаких признаков повреждения.

Также дисплей демонстрировал свою устойчивость к резким изменениям температуры, переходя от -32 °C до 63 °C без каких-либо негативных последствий. Дополнительно экран успешно выдержал 26 падений с высоты 1.22 метра, что свидетельствует о его высокой устойчивости к ударам и падениям.

Кроме того, дисплей Galaxy Z Fold5, оснащенный этой инновационной панелью, получил сертификацию IPX5, что гарантирует защиту от воды. Это означает, что пользователи могут не беспокоиться о случайных разливах жидкости или дожде, что делает гаджет еще более привлекательным для активного использования в различных условиях.