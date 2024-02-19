Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Samsung доказывает непревзойденную прочность своего складного дисплея
Samsung объявила о получении сертификата MIL-STD 810G для своего нового складного OLED-дисплея, что подтверждает его способность выдерживать экстремальные условия, включая замерзание, резкие изменения температуры и падения

реклама

В последнее время компания Samsung сделала значительный шаг вперед в области технологий складных экранов, представив новый OLED-дисплей, который не только обладает впечатляющим качеством изображения, но и демонстрирует выдающуюся прочность. Получение сертификата MIL-STD 810G стало подтверждением того, что дисплей способен выдерживать самые жестокие испытания, которым может подвергнуться современный гаджет.

реклама

Сертификация MIL-STD 810G охватывает широкий спектр экстремальных условий, включая резкие перепады температуры, воздействие влаги и механические воздействия. В ходе тестирования, проведенного независимой лабораторией UL Solutions, новый складной дисплей Samsung подвергался различным испытаниям, которые имитировали условия, с которыми может столкнуться пользователь в повседневной жизни.

Одним из самых впечатляющих испытаний стало обледенение: дисплей покрывали водой при температуре -10 °C до образования 6-миллиметрового слоя льда и оставляли в этом состоянии на четыре часа. После испытания экран остался полностью функциональным, не показав никаких признаков повреждения.

Также дисплей демонстрировал свою устойчивость к резким изменениям температуры, переходя от -32 °C до 63 °C без каких-либо негативных последствий. Дополнительно экран успешно выдержал 26 падений с высоты 1.22 метра, что свидетельствует о его высокой устойчивости к ударам и падениям.

Кроме того, дисплей Galaxy Z Fold5, оснащенный этой инновационной панелью, получил сертификацию IPX5, что гарантирует защиту от воды. Это означает, что пользователи могут не беспокоиться о случайных разливах жидкости или дожде, что делает гаджет еще более привлекательным для активного использования в различных условиях.

#новости #samsung
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные и украинские СМИ обсуждают появление в ВКС России квадратной ракеты
4
Intuitive Machines: Частный лунный модуль Odysseus отправил первые фото с Землей
+
Аэродромная инфраструктура Германии оказалась неподходящей для приобретенных ФРГ F-35
1
Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил намерение построить на Украине завод по производству снарядов
8
Military Watch: главное оружие истребителя Су-57, крылатая ракета Х-59МК2 дебютировала на Украине
7
Military Watch: Ракета Х-59МК2 для истребителя пятого поколения Су-57 впервые применена на Украине
1
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
39
ВКС РФ использовали на Украине "квадратную" ракету Х-69 – новейший аналог зарубежной Storm Shadow
6
Sony: "PlayStation 5 подходит к концу своего жизненного цикла"
5
Вся линейка iPhone 16 будет оснащена 120-герцовыми экранами
3
Microsoft обновила Edge, прекратив несанкционированный импорт из Chrome
+
Марк Цукерберг объяснил, почему так много увольнений в технологических компаниях
+
RedGamingTech: Энергопотребление GeForce RTX 5090 составит 520+ Вт
34
Названа неофициальная дата выхода следующего трейлера GTA 6
2
Пиратский боевик Skull and Bones от Ubisoft получил сдержанные оценки прессы
+
Почему смерть Навального — это признак отчаяния западных элит
8
Показана NVIDIA RTX 2000 Ada Generation — бюджетная видеокарта для профессионалов
+
Братская ГЭС выработала 1,3 трлн кВтч электроэнергии, установив рекорд для всей Евразии
3
Есть данные, что цена серии Huawei Mate 60 будет более доступной
+
На iPhone обнаружился троян с возможностью красть деньги из финансовых программ
1

Популярные статьи

Приключение корейского Буратино: краткий обзор игры Lies of P
2
Ученые создали "гигантский квантовый вихрь", имитирующий черную дыру
2
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
35
Производство российских ракет-уничтожителей AWACS увеличено вдвое
7
Microsoft избавляется от Xbox series S на 2 года раньше обычного
3
О современном состоянии армейской авиации Польши
3
Испания стоит на пороге экологического кризиса в результате изменения глобального климата
3
Что представляет собой российское противоспутниковое супероружие, которого так испугался Пентагон
3
Россия удваивает производство ракет класса "анти AWACS",способных нейтрализовать небесные глаза НАТО
+
Выпущена сборка Stable Diffusion WebUI Neuro Linux
10

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
18:47
Просто ты рукожоп
Выпущена сборка Stable Diffusion WebUI Neuro Linux
Александр Ахапкин
18:47
Ракета - это конечно хорошо, но на сегодняшний день проблема не в отсутствии ракет для уничтожения всей летающей натовской допомоги. Проблема в высших эшелонах российской власти, если бы было желание ...
Производство российских ракет-уничтожителей AWACS увеличено вдвое
MinerETh
18:46
Из этого поколения, толковая только 4070тi super. Если брать, то только её по нормальной цене. Остальное хлам, безлучевое жрущее говно, либо оверпрайс.
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
Антон Тутынин
18:45
Партизаны?
Во Львове неизвестный организовал пожар на фабрике, выпускавшей до 5000 дронов в месяц
Dzhereli
18:45
Прорыв будет когда будут выпускать карты с голым радиатором под крепление 120мм плюс хаб.
KFA2 разрабатывает мощную видеокарту GeForce RTX 4080 Super SG с огромным потенциалом охлаждения
Апшеронский скакел
18:39
32" для 4к маловато будет, тут лучше уже 40"
Марк Гурман: ждать новую AR/VR-гарнитуру Apple после Vision Pro придется не менее 18 месяцев
Pavel Menshikov
18:38
За 8 лет движок игры и графоний морально может устареть, это не фильмы снимать. А новая игра спустя 8 лет разработки сразу же может стать не только провалом и не получения прибыли, но и большими затра...
Из-за возросших запросов и дороговизны разработчики игр начинают отказываться от AAA-проектов
Бахтиёр Кудратуллаев
18:36
кстати за 6 сек в фулл качестве вот эта шайтан машина генерит. была у меня амуде 6800хт, минут 8 генерила
Выпущена сборка Stable Diffusion WebUI Neuro Linux
Антон Тутынин
18:34
Казалось бы, причём тут Эстония и Италия?!
В Германии обвинили Макрона в жадности – Франция отдала Киеву старые танки и БМП на 1.7 млрд евро
Chingizid
18:34
Мне что хбокс, что плойка нужна только для запуска одной игры - NHL.
Microsoft избавляется от Xbox series S на 2 года раньше обычного
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем