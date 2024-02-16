Google представил новую систему киберзащиты "Magika", использующую искусственный интеллект для обнаружения и блокировки вредоносных программ с высокой точностью.

Google объявил о запуске нового проекта, нацеленного на укрепление кибербезопасности с применением передовых технологий искусственного интеллекта. Инициатива, представленная в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, стремится решить проблему неравновесия в борьбе с киберугрозами.

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Новая система, известная как "Magika", разработана на базе модели Gemini 1.5 и представляет собой совершенно новый подход к обеспечению безопасности в цифровом пространстве.

Отличительной чертой "Magika" является ее способность обнаруживать и блокировать вредоносные программы с уникальной точностью, превосходящей традиционные методы на 30 процентов. Даже в случае сложных атак, использующих такие языки программирования, как JavaScript, Powershell или VBA, система "Magika" демонстрирует уровень эффективности до 95 процентов.

Помимо предоставления инструментов для борьбы с киберугрозами, Google также инвестирует в развитие новых технологий и обучение специалистов в области кибербезопасности. Компания предлагает сотрудничество разработчикам и исследователям по всему миру, предоставляя им доступ к программе "Magika" в качестве открытого программного обеспечения для дальнейшего развития и улучшения. Это позволит создать новые инструменты и методы защиты, способные обеспечить надежную кибербезопасность для всех пользователей сети.