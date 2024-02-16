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Mirakl
Jackery представила новый солнечный генератор и запустила программу по обмену старых моделей
Компания Jackery хочет стать еще более экологичной: производитель представил первую электростанцию, изготовленную из переработанного пластика, а также предлагает отремонтированные модели

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Компания Jackery представила инновационное решение в области экологически чистой энергии - солнечный генератор Galaxy Solar Generator 1000 Plus, изготовленный из переработанного пластика. Это первый в мире солнечный генератор такого рода, который стал результатом стремления компании к уменьшению экологического воздействия. Новый генератор оснащен мощным аккумулятором и солнечным модулем, что делает его эффективным и экологически безопасным решением для получения энергии.

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В рамках инициативы по созданию более устойчивых продуктов, Jackery также запустила программу обмена старых моделей на новые. Владельцы устаревших или неисправных солнечных станций могут обменять их на скидочный купон для приобретения нового продукта. Это позволит не только обновить свое оборудование, но и сделать вклад в сохранение окружающей среды.

Помимо этого, компания активно работает над повышением перерабатываемости упаковки и уменьшением своего углеродного следа. За свои усилия Jackery была удостоена престижных наград, подтверждающих ее стремление к устойчивому развитию и ответственному отношению к окружающей среде.

#новости #генератор
Источник: computerbild.de
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