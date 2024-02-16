Xiaomi готовит сюрприз на MWC: впервые покажет электромобиль за пределами Китая

На предстоящей выставке мобильных технологий MWC компания Xiaomi не ограничится презентацией своих новейших смартфонов. Согласно сообщению главы компании Лэй Цзюня в социальной сети X, китайский технологический гигант готовит крупный сюрприз. В центре внимания окажется электромобиль Xiaomi SU7, который впервые будет представлен международной аудитории. Ранее машина демонстрировалась только в Китае.

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Электромобиль SU7 от Xiaomi — это первый и пока единственный автомобиль компании, запущенный в производство. Премьера машины состоялась в конце 2023 года, но только для китайского рынка. Новость о возможном выходе на международный рынок вызвала оживленный интерес, ведь Xiaomi — уже хорошо узнаваемый бренд за пределами Китая.

Презентация новинок Xiaomi запланирована на 25 февраля, за день до открытия MWC. В дополнение к электромобилю компания также представит новые модели смартфонов и планшетов, в частности Xiaomi 14 и Xiaomi Pad 7, а также новые умные часы Xiaomi Watch 2, которые станут более доступной альтернативой предыдущей модели.