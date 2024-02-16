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Исследователи из Университета RMIT используют наноалмазы для создания умного текстиля
Наноалмазы могут стать ключом к созданию крутой одежды, которая сможет быстрее охлаждать людей.

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Исследователи из Университета RMIT в Австралии разработали уникальную технологию создания "прохладной" одежды с использованием наноалмазов. Этот новый материал способен снижать температуру тела на 2–3°C, что делает его идеальным для спортивной одежды и одежды для работников в жарких условиях, например, пожарных. Кроме того, обработанный таким способом хлопок обеспечивает улучшенную защиту от ультрафиолета, что важно для летней одежды.

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Наноалмазы, выбранные для исследования из-за их выдающихся теплопроводных свойств, позволяют одежде быстрее отводить тепло от тела и высвобождать его в окружающую среду. Это стало возможным благодаря методу электроволокна, который создает на хлопковых волокнах покрытие из наноалмазов и полимера.

Доктор Шади Хоушияр, руководитель проекта, отмечает: "Хотя изменение на 2 или 3 градуса может показаться незначительным, оно оказывает значительное влияние на комфорт и может снизить необходимость в использовании кондиционера, что ведет к экономии энергии на 20–30%."

Интересно, что, несмотря на ассоциации с драгоценными камнями, наноалмазы являются доступным материалом. "Они дешевле в производстве, чем оксид графена и другие углеродные материалы", — говорит Хоушияр.

Исследователи также рассматривают потенциал наноалмазов в защите зданий от перегрева и их применение в биомедицинской сфере, учитывая их биосовместимость.

#новости #открытия #алмазы
Источник: phys.org
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