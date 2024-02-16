Убийца супербактерий: новая синтетическая молекула, высокоэффективная против устойчивых бактерий

Исследователи из Гарварда создали антибиотик нового поколения, способный бороться с бактериями, устойчивыми к существующим препаратам. Этот прорыв может стать ключом к решению глобального кризиса в области общественного здравоохранения.

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Новое соединение, показало высокую эффективность против множества штаммов устойчивых к лекарствам бактерий, включая золотистый стафилококк и псевдомонаду. Особенность препарата заключается в его способности связываться с рибосомами бактерий, мешая синтезу белка, что является общим принципом действия многих антибиотиков. Однако новое соединение обходит механизмы защиты бактерий, которые делают бесполезными старые препараты.

Команда под руководством Эндрю Майерса, профессора химии и химической биологии, разработала данный препарат, используя полностью синтетический подход, что позволяет вносить химические модификации, недоступные при использовании натуральных субстратов. Это открывает новые возможности для создания антибиотиков будущего.

Исследователи использовали метод компонентного синтеза, который позволяет собирать большие молекулы из равнозначных частей, подобно конструктору LEGO. Этот подход значительно ускоряет процесс открытия новых лекарств.

Хотя точную эффективность и безопасность препарата для человека еще предстоит определить, результаты исследований указывают на его значительное преимущество перед существующими антибиотиками. Продолжаются доклинические исследования этого и других обещающих соединений, разработанных командой.