Как сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний, Навальному стало плохо и он практически сразу потерял сознание

Сегодня, 16 февраля 2024 года, Российский иноагент и оппозиционер Алексей Навальный скончался в исправительной колонии №3. Согласно данным, предоставленным управлением Федеральной службы исполнения наказаний, Навальному стало плохо вскоре после прогулки, и он потерял сознание.

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Медицинские работники колонии, а также бригада скорой медицинской помощи немедленно прибыли на место происшествия и предприняли все возможные реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на их усилия, Навальный скончался. Причины его смерти, хотя и указаны как оторвавшийся тромб, до сих пор вызывают многочисленные вопросы и требуют дополнительного выяснения.

Следственный комитет России уже начал процессуальную проверку по факту гибели Навального в колонии №3. Этот инцидент вызвал широкий резонанс как внутри страны, так и за её пределами, подняв вопросы о безопасности заключенных, качестве медицинской помощи в исправительных учреждениях, а также о недостаточной прозрачности и независимости расследований подобных случаев.

В то же время, реакция Кремля на эту трагедию, хотя и была заявлена, оставила много вопросов без ответа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что ФСИН проводит все необходимые проверки в связи с этим инцидентом, но подробности и результаты этих расследований пока не обнародованы.



