Ученые из Университета Гёте предложили новую теорию гравастаров, предполагая, что они могут быть устроены подобно матрешкам, с одним гравастаром внутри другого.

Физики из Университета Гёте во Франкфурте представили новую теорию о гравастарах, предполагая, что они могут быть устроены как матрешки. В отличие от черных дыр, гравастары не содержат сингулярности и горизонта событий, что делает их уникальным объектом для изучения в астрофизике.

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В 2001 году Павел Мазур и Эмиль Моттола предложили концепцию гравитационных конденсатных звезд, или гравастаров, которые не имеют сингулярности в своем центре, в отличие от черных дыр. Вместо этого, их центр заполнен экзотической (темной) энергией, оказывающей отрицательное давление против огромной гравитационной силы. Поверхность гравастара состоит из тончайшей оболочки обычного вещества, толщина которой стремится к нулю.

Даниэль Ямпольский и профессор Лучано Реццолла из Университета Гёте во Франкфурте предложили решение уравнений общей теории относительности, описывающее существование гравастара внутри другого гравастара, названного "нестар" (от английского "nested" — вложенный). Исследование, опубликованное в журнале Classical and Quantum Gravity, показывает, что такое решение позволяет существование целой серии вложенных гравастаров, подобно матрешкам.



