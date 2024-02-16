Международная научная команда в Мичиганском государственном университете создала пять новых изотопов, что открывает новые возможности для изучения процессов формирования элементов в космосе

Научная группа из Мичиганского государственного университета совершила прорыв, создав пять новых изотопов в лаборатории. Это открытие позволяет нам лучше понять, как формируются элементы в космосе, в частности, при столкновении нейтронных звезд. Новые изотопы — тулий-182, тулий-183, иттербий-186, иттербий-187, и лютеций-190 — были получены в Установке для редких изотопных лучей (FRIB).

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Этот успех подтверждает возможности FRIB как одного из ведущих научных объектов, способных создавать ядра, до сих пор встречавшиеся только в космическом пространстве. Такие эксперименты приближают ученых к пониманию сложных процессов, происходящих во Вселенной, и помогают изучить фундаментальные вопросы ядерной физики на Земле.

В процессе создания новых изотопов ученые обстреливали углеродную мишень пучком ионов платины. Такой метод позволяет не только подтвердить существование новых изотопов с помощью современных инструментов, но и открывает двери для проведения новых экспериментов. Исследователи надеются, что в будущем смогут производить их в больших количествах для более глубокого изучения.

Создание этих изотопов — это только начало долгого пути исследований. Ученые уже планируют следующие шаги, включая изучение периодов полураспада новых изотопов, их масс и других свойств. Такие данные необходимы для дальнейшего развития ядерной физики и астрофизики.