Samsung выигрывает гонку за заказ на 2-нанометровые чипы у японского стартапа, опережая TSMC в борьбе за новые заказы.

Samsung недавно оформила первый крупный заказ на производство 2-нанометровых чипов, опередив своего главного конкурента TSMC. Этот успех стал возможен благодаря сотрудничеству с японским стартапом Preferred Networks (PFN), специализирующимся на разработке глубокого обучения для приложений Интернета вещей. PFN, признанный одним из наиболее передовых исследовательских центров в Японии, выбрал Samsung вместо TSMC для реализации своих инновационных проектов.

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Сотрудничество с PFN открывает для Samsung двери к партнерству с крупными технологическими компаниями и обещает усилить позиции компании на рынке полупроводников, где она долгое время уступала лидерство TSMC. По информации из Seoul Economic Daily, этот альянс позволит PFN получить доступ к новейшим технологиям чипов, что даст ему преимущество перед конкурентами, а Samsung получит возможность привлечь больше заказов на свои 2-нанометровые чипы.

Предполагается, что Samsung смогла привлечь PFN предложением существенных скидок на свои 2-нанометровые пластины, используя стратегию, направленную на сокращение разрыва в доле рынка с TSMC. Однако остается неизвестным, удалось ли компании решить проблему с выходом годных чипов в своем процессе 3nm GAA, что является одним из главных вызовов на пути к успеху в производстве следующего поколения чипов.