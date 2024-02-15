ESA запустила спутник Solar Orbiter для улучшения прогнозирования солнечных бурь, отправив его к точке Лагранжа L5.

Европейское космическое агентство (ESA) отправляет спутник на расстояние в 100 миллионов миль для улучшения прогнозов солнечных вспышек. Эта миссия позволит получать более ранние и надежные предупреждения о солнечных бурях, что значительно повысит безопасность Земли от космической погоды.

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Внутренняя часть Солнца кипит от миллионов градусов и ядерного синтеза, вызывая гигантские вспышки и выбросы плазмы в сторону Земли со скоростью до 3 миллионов миль в час. Несмотря на многовековое наблюдение за Солнцем, точное предсказание таких событий до сих пор было практически невозможно.

С началом 25-го солнечного цикла, когда магнитное поле Солнца меняется, частота солнечных бурь увеличивается. Эти явления могут вызвать как захватывающие северные сияния, так и серьезные помехи в работе спутников и коммуникационных систем.

Спутник Solar Orbiter будет отправлен к точке Лагранжа L5 между Землей и Солнцем. Это стабильное положение позволит спутнику наблюдать за участками Солнца, которые позже повернутся к Земле, и предсказывать возможные вспышки заранее. Благодаря этому, прогнозирование космической погоды станет гораздо точнее, предоставляя предупреждения за несколько недель до события вместо нескольких дней.