В недавнем тесте на дальность Hyundai Ioniq 6 LR AWD показал высокую эффективность на низких и средних скоростях, но его результаты на высоких скоростях оказались ниже ожиданий

Hyundai Ioniq 6 доказал свою эффективность в реальных условиях эксплуатации на низких и средних скоростях, однако его тест на высоких скоростях оставил желать лучшего. В недавней проверке, проведенной ArenaEV, этот корейский электромобиль показал результаты, значительно уступающие заявленным производителем, особенно при движении по автостраде.

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В тесте на скорости 90 км/ч Ioniq 6 LR AWD прошел 564 км, уступив только седану Mercedes-Benz EQS 450+, который продемонстрировал впечатляющие 733 км. Однако на скорости 130 км/ч дальность Hyundai сократилась до 336 км, что почти на 23% меньше, чем обещал производитель, и оказалось хуже всех конкурентов, кроме Tesla Model Y Long Range.

Интересно, что на скорости 60 км/ч Tesla Model Y Long Range смогла превзойти Hyundai, показав дальность в 728 км против 708 км у Hyundai. Такие результаты подчеркивают важность выбора размера колес для электромобилей: в тесте использовались 20-дюймовые колеса, хотя с 18-дюймовыми колесами дальность Hyundai могла бы быть выше.

Несмотря на скромные показатели на высоких скоростях, Ioniq 6 заслуживает внимания благодаря своей эффективности на низких и средних скоростях, а также длительному обслуживанию и поддержке от Hyundai. Это делает его привлекательным выбором для тех, кто ищет надежный электромобиль для городских условий и поездок на средние расстояния.