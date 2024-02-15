Наблюдения за магнетаром SGR 1935+2154 с помощью рентгеновских телескопов NASA NICER и NuSTAR раскрыли новые детали о происхождении быстрых радиовсплесков, показав, что эти космические явления могут быть связаны с изменениями скорости вращения и внутренними процессами магнетаров.

Ученые из NASA совершили прорыв в понимании происхождения быстрых радиовсплесков, этих загадочных космических явлений, благодаря наблюдениям с помощью рентгеновских телескопов. Эти короткие, но мощные всплески радиоволн, длительностью всего лишь долю секунды, теперь можно изучать подробнее благодаря рекордно точным наблюдениям за магнетаром SGR 1935+2154 до и после события.

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Магнетары — это необычайно плотные остатки взорвавшихся звезд, и именно один из них стал ключом к разгадке. В октябре 2022 года телескопы NICER и NuSTAR зафиксировали активность на SGR 1935+2154, которая предвещала появление быстрого радиовсплеска. Это наблюдение позволило ученым увидеть изменения на поверхности и в окружающем пространстве магнетара, что является редкостью для таких кратковременных событий.

Исследования показали, что магнетар испытал резкое замедление вращения за девять часов между двумя внезапными ускорениями, называемыми "глитчами". Такое быстрое изменение скорости вращения удивило ученых, поскольку ранее подобное наблюдалось лишь на значительно более длительных временных промежутках.

В ходе исследования было предположено, что изменение условий на поверхности магнетара, возможно, включая трещины или выбросы материи, могло способствовать возникновению радиовсплеска. Также обсуждается роль суперплотной внутренней структуры магнетара и его мощного магнитного поля в генерации этих загадочных сигналов.