Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил древнюю галактику с массой звезд, превышающей массу Млечного Пути, что ставит под вопрос существующие теории формирования галактик и природы темной материи

Наблюдения, выполненные с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), раскрыли существование древней галактики, которая может полностью изменить наше понимание формирования галактик и природы темной материи. Галактика, названная JWST-7329, обладает массой звезд в четыре раза больше, чем у Млечного Пути, несмотря на то, что сформировалась она примерно 13 миллиардов лет назад.

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Исследование под руководством профессора Карла Глейзебрука из Технологического университета Свинберна показало, что звездное население этой галактики сформировалось значительно раньше, чем предполагали существующие модели — примерно через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Это открытие ставит под сомнение текущие теории о том, как скапливается темная материя для зарождения галактик.

Данные для исследования были получены благодаря спектроскопическим наблюдениям JWST, позволившим ученым подтвердить необычную природу галактики. Семилетняя погоня за JWST-7329 и многочасовые наблюдения с помощью крупнейших телескопов на Земле не принесли результатов до использования возможностей JWST.

Открытие вызывает новые вопросы о том, как могли формироваться такие массивные галактики в ранней Вселенной и какие неизвестные механизмы могли остановить процесс формирования звезд в них. Профессор Клаудия Лагос из Международного центра радиоастрономических исследований подчеркнула, что существование таких галактик в ранней Вселенной вызывает существенные трудности для стандартной модели космологии.



