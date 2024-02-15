Новое исследование показало, что подповерхностный океан Титана, спутника Сатурна, скорее всего, не подходит для существования жизни.

Ученые Канадского университета в Онтарио обнаружили, что океан, скрытый под ледяной корой спутника Сатурна Титана, вряд ли подходит для развития жизни. Это открытие ставит под вопрос возможность нахождения живых организмов на одном из самых интересных объектов в далеком космосе.

реклама

Руководитель группы исследователей, Катрин Нейш, поделилась результатами работы, указывающими на малую вероятность того, что условия в подледных водах Титана могут поддерживать жизненные процессы. Анализ влияния кометных ударов на поверхность спутника показал, что они могли бы способствовать перемещению органических веществ в подповерхностный океан. Однако объем переносимых органических молекул оказался недостаточен для поддержания жизни.

Исследование, опубликованное в Astrobiology, основывается на данных, полученных благодаря миссии космического аппарата Кассини и посадочного модуля Гюйгенс, которые исследовали Титан. Ученые оценили, что ежегодно в океан Титана могло попадать около 7,500 кг глицина, что сравнимо с массой взрослого слона, но крайне мало для океана, превосходящего объем земных океанов в двенадцать раз.

Титан обладает самым большим количеством органики среди известных ледяных тел Солнечной системы. Тем не менее, недостаток углерода в его подповерхностных водах делает его и другие подобные ледяные миры менее вероятными кандидатами для поиска жизни.