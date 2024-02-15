Ракета Falcon 9 успешно запустила лунный модуль Nova-C компании Intuitive Machines с космодрома Кеннеди

15 февраля 2024 года с космодрома Кеннеди успешно стартовала ракета Falcon 9 с лунным модулем Nova-C компании Intuitive Machines на борту. Миссия IM-1 обещает стать первым успешным коммерческим посадочным проектом на Луне.

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Старт был отложен на сутки из-за проблем с температурой метана, используемого в качестве топлива. Однако после успешного запуска модуль был выведен на траекторию к Луне. Планируется, что модуль достигнет своей цели 21 февраля и осуществит посадку возле кратера Малаперт А в полярном регионе Луны.

Важным этапом миссии станет испытание главного двигателя спустя 18 часов после старта. Этот двигатель, работающий на жидком кислороде и метане, будет использоваться для коррекции траектории, выхода на орбиту вокруг Луны и самой посадки.

На борту лунного модуля находятся 12 грузов, в том числе 6 от NASA, направленных на развитие технологий. Среди них - лидар для измерения скорости и высоты при спуске, камера для изучения пылевого столба при посадке и прибор для измерения объема топлива.

Также на борту находятся шесть ненаучных грузов, включая произведение искусства Джеффа Кунса и прототип лунного центра данных. Интересный эксперимент - использование теплоотражающего материала от компании Columbia Sportswear, который применяется в куртках для сохранения тепла человеческого тела. Этот материал протестирован и одобрен для использования в космосе без изменений.

Студенты университета Embry-Riddle Aeronautical University разработали устройство EagleCam, которое будет сброшено с модуля во время спуска и сделает снимки посадки.

Успешная миссия IM-1 станет значительным шагом в освоении Луны, несмотря на высокие риски. Предыдущие попытки посадки на Луну, включая миссии Astrobotic, ispace и SpaceIL, закончились неудачей. Однако Intuitive Machines и NASA настроены оптимистично и готовы принять вызов.