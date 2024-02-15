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Mirakl
Honor прорывает границы: представляет смартфоны с батареями на основе кремния и углерода
Honor уже использует новые кремний-углеродные аккумуляторы в своих последних топовых смартфонах Magic 6 и Magic 6 Pro.

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Китайский технологический гигант Honor объявил о запуске своих последних флагманов - Magic 6 и Magic 6 Pro, которые оснащены инновационными аккумуляторами на основе кремния и углерода. Это открывает новую страницу в истории развития смартфонов, предлагая решение давних проблем, связанных с длительностью работы батареи и скоростью её зарядки.

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Традиционно, слабое звено в конструкции смартфонов - их аккумуляторы, чья ёмкость снижается после многочисленных циклов зарядки, а интенсивное использование быстро истощает заряд. Новая технология аккумуляторов Honor обещает кардинально изменить эту ситуацию, предлагая увеличенную продолжительность работы и ускоренную зарядку.

Особенностью аккумуляторов нового поколения является использование анодов из кремния и углерода, что обеспечивает повышенную энергоёмкость по сравнению с традиционными литий-ионными батареями. Ключевым элементом технологии является чип управления Honor E1, который адаптирует работу батареи к различным условиям окружающей среды, повышая эффективность зарядки и разрядки, а также обеспечивая точное отслеживание состояния батареи.

Одним из наиболее впечатляющих преимуществ новых аккумуляторов является их способность сохранять работоспособность даже при температуре до минус 20 градусов Цельсия, что делает смартфоны Honor особенно привлекательными для пользователей в холодных климатических условиях.


#новости
Источник: computerbild.de
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