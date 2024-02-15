Apple Vision Pro вызывает споры среди пользователей

С момента появления на рынке США две недели назад, Vision Pro от Apple вызвал разнообразные реакции. Несмотря на восхищение техническими характеристиками, некоторые покупатели решили вернуть дорогостоящее устройство. Основные претензии касаются дискомфорта при ношении и ограниченности в применении.

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Пользователи жалуются на тяжесть конструкции из стекла и металла, что приводит к неудобству и головным болям. Также сообщается о случаях головокружения и тошноты, характерных для VR-технологий. Использование Vision Pro иногда вызывает у некоторых покупателей покраснение глаз.

Неудобства, связанные с использованием и высокая цена, стали причиной возврата устройства. В то же время, некоторые выражают готовность дать шанс улучшенной версии в будущем.

Кроме того, есть отзывы о сложности интеграции Vision Pro в рабочие процессы. Пример из Google указывает на неудобство управления рабочими окнами в сравнении с традиционными методами ввода.



