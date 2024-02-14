Flipper Zero, теперь может функционировать как игровой контроллер благодаря новому модулю "Video Game Module", стоимостью 50 евро

Flipper Zero, известный как универсальный инструмент для хакеров, получил обновление, благодаря которому теперь может использоваться в качестве контроллера для видеоигр. Новое дополнение, названное "Video Game Module", было представлено производителем по цене 50 евро в Германии. Модуль оборудован HDMI-выходом, позволяющим играть не только на встроенном дисплее Flipper Zero, но и подключаться к внешнему монитору с максимальным разрешением 640 x 480 пикселей и частотой обновления 60 Гц.

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Основой модуля является микроконтроллер RP2040 от Raspberry Pi, который поддерживается 264 КБ SRAM. В модуле также находится датчик, сочетающий в себе гироскоп и акселерометр, что делает его идеальным для управления играми через наклон контроллера. Кроме того, он может служить мышью для управления компьютером через Bluetooth или USB-C соединение, для чего потребуется установка специального приложения через приложение Flipper Zero.

Дизайн "Video Game Module" выполнен в едином стиле с Flipper Zero, что обеспечивает согласованный внешний вид. При желании, с помощью альтернативной прошивки, модуль можно использовать и отдельно от основного устройства.

Модуль доступен для заказа в интернет-магазине производителя и будет доставлен из Нидерландов в течение 5-12 рабочих дней. Производитель также опубликовал конструкционные чертежи модуля.