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Flipper Zero, известный как универсальный инструмент для хакеров, получил обновление, благодаря которому теперь может использоваться в качестве контроллера для видеоигр. Новое дополнение, названное "Video Game Module", было представлено производителем по цене 50 евро в Германии. Модуль оборудован HDMI-выходом, позволяющим играть не только на встроенном дисплее Flipper Zero, но и подключаться к внешнему монитору с максимальным разрешением 640 x 480 пикселей и частотой обновления 60 Гц.
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Основой модуля является микроконтроллер RP2040 от Raspberry Pi, который поддерживается 264 КБ SRAM. В модуле также находится датчик, сочетающий в себе гироскоп и акселерометр, что делает его идеальным для управления играми через наклон контроллера. Кроме того, он может служить мышью для управления компьютером через Bluetooth или USB-C соединение, для чего потребуется установка специального приложения через приложение Flipper Zero.
Дизайн "Video Game Module" выполнен в едином стиле с Flipper Zero, что обеспечивает согласованный внешний вид. При желании, с помощью альтернативной прошивки, модуль можно использовать и отдельно от основного устройства.
Модуль доступен для заказа в интернет-магазине производителя и будет доставлен из Нидерландов в течение 5-12 рабочих дней. Производитель также опубликовал конструкционные чертежи модуля.