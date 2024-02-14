Первый квазиспутник Венеры официально назван "Zoozve" после случая с ошибочной интерпретацией на детском образовательном постере.

Необычная история произошла с открытием первого квазиспутника Венеры, который теперь официально носит название Zoozve. Ошибка в интерпретации надписи на детском образовательном постере привела к этому уникальному наименованию.

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Международный астрономический союз (МАС) подтвердил имя после того, как ведущий подкаста Radiolab Латиф Нассер обнаружил странный объект на постере над кроваткой своего ребенка. На первый взгляд, надпись "Zoozve" казалась непонятной, поскольку у Венеры официально нет спутников.

Исследование началось с обсуждения с Лиз Ландау из NASA, которая предположила, что речь идет не о "ZOOZVE", а о "2002 VE", что в итоге оказалось правильным. Объект "2002 VE68" был первым открытым квазиспутником Венеры. Эта ошибка в итоге привела к официальному принятию необычного имени благодаря усилиям Нассера.

Квазиспутники – это астероиды, которые находятся на орбите вокруг Солнца, но в то же время движутся синхронно с планетой, создавая иллюзию спутника. "Zoozve" стал первым таким объектом для Венеры, открывая новую страницу в изучении небесных тел.