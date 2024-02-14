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Проблемы с Web-Apps в iOS 17.4 Beta вызывают беспокойство среди разработчиков
После обновления до бета-версий iOS 17.4, разработчики столкнулись с серьезной проблемой: веб-приложения на iPhone перестали правильно функционировать, особенно в Европе

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Разработчики веб-приложений сталкиваются с серьезными проблемами после обновления до бета-версий iOS 17.4, в которых веб-приложения перестали корректно работать на устройствах iPhone. Ситуация, подтвержденная тестами издания heise online, особенно актуальна для пользователей в Европейском Союзе и, как предполагается, связана с изменениями Apple в ответ на требования европейского законодательства, касающегося цифровых рынков (Digital Markets Act, DMA).

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Основным новшеством в обновлении стала функция, позволяющая сменить браузерный движок с дефолтного Safari WebKit на другие доступные варианты. Однако после внедрения этой возможности веб-приложения потеряли ряд ключевых функций, включая работу в автономном режиме и поддержку веб-пуш уведомлений.

Эксперты предполагают, что Apple столкнулась с техническими трудностями при интеграции сервис-воркеров, необходимых для работы расширенных функций веб-приложений, с разными браузерными движками. Возможное временное решение — отключение поддержки прогрессивных веб-приложений (PWA) в ЕС, хотя неизвестно, будет ли это решение постоянным.

Прогрессивные веб-приложения, которые могут работать без интернета и имеют доступ к функциям устройства, теперь столкнулись с неопределенностью в своем функционировании на платформе iOS. Это вызвало новую волну критики в адрес Apple, особенно среди сторонников открытого веба, которые и ранее выражали недовольство ограничениями, налагаемыми на веб-приложения.

В то же время, под iPadOS аналогичные проблемы не наблюдаются, что позволяет предположить, что изменения затронули только iPhone. С приближением крайнего срока вступления в силу требований DMA 7 марта 2024 года, Apple необходимо оперативно найти решение, чтобы соответствовать новым европейским правилам, включая поддержку альтернативных магазинов приложений и sideloading. Ожидается, что финальная версия iOS 17.4 будет выпущена в начале марта, что оставляет компании немного времени на устранение недочетов.


#новости
Источник: heise.de
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