Loongson, китайский производитель процессоров, объявил о завершении разработки серверного процессора 3C6000 с 16 ядрами и 32 потоками, подчеркивая свои амбиции на рынке серверов в Китае.

Китайская компания Loongson объявила о завершении разработки своего новейшего процессора 3C6000, который обладает 16 ядрами и 32 потоками. Этот шаг является частью стратегии Китая по достижению самодостаточности в разработке центральных процессорных устройств и укреплению своих позиций на внутреннем рынке серверов.

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Разработка 3C6000 стала важным шагом для Loongson в стремлении обеспечить Китай современными серверными решениями. Процессор представляет собой значительное улучшение по сравнению с предыдущей моделью 3C5000, обеспечивая лучшую совместимость с операционными системами, включая Windows, что делает его привлекательным выбором для китайского рынка.

Loongson подчеркивает, что рынок серверов в Китае обладает огромным потенциалом, и компания находится в выгодном положении для его освоения. Несмотря на глобальные санкции и ограничения, компания демонстрирует впечатляющий прогресс в области улучшения производительности своих процессоров, в частности, увеличения IPC (инструкций за такт).

В будущем Loongson планирует разработку процессоров с еще большим количеством ядер — 32 и 64, используя технологию взаимосвязи Dragon Chain, что может значительно усилить позиции компании на рынке.

Также были представлены результаты тестирования процессора 3A6000 для клиентских устройств, показывающие значительные улучшения по сравнению с предыдущим поколением. Хотя процессор 3A6000 и не может конкурировать с текущими предложениями от AMD и Intel, результаты тестов подтверждают значительный прогресс Loongson в области разработки чипов.