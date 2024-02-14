Марк Цукерберг считает, что Meta Quest 3 — лучший продукт, чем Apple Vision Pro, но при этом «в семь раз дешевле»

В недавнем высказывании Марка Цукерберга, генерального директора Meta, было заявлено, что новейший продукт компании, Meta Quest 3, значительно превосходит по качеству и доступности гарнитуру дополненной реальности Apple Vision Pro. Это замечание было сделано после того, как Цукерберг лично испытал устройство от Apple и поделился своими мыслями в видео на Instagram, подчеркивая, что Quest 3 является "лучшим продуктом, безусловно".

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Основной упор в его оценке был сделан на соотношении цены и качества, где Quest 3 предлагается по цене в $499 против $3499 за Apple Vision Pro с 256 ГБ памяти. Цукерберг подчеркнул, что его продукт способен выполнять множество функций, будучи при этом в семь раз дешевле, что делает его более доступным для основной массы потребителей.

Несмотря на высокую стоимость, Apple Vision Pro получил похвалу за свой высокоразрешающий дисплей и датчики слежения за глазами, которые Цукерберг признал "очень приятными". Однако он также отметил, что эти преимущества идут в ущерб эргономике и комфорту использования устройства.

Цукерберг также выразил критику в адрес ограниченного количества приложений для Apple Vision Pro, которые могли бы в полной мере использовать возможности аппаратного обеспечения. В то же время, он подчеркнул, что Meta Quest обладает более обширной библиотекой приложений, что делает его предложение более привлекательным для пользователей.

Кроме того, генеральный директор Meta намекнул на планы компании по внедрению датчиков слежения за глазами в будущие продукты Quest, что может указывать на стремление компании не уступать конкурентам в технологическом плане.



