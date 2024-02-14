Samsung Electronics, совместно с Vodafone и AMD, анонсировали успешное внедрение первой в индустрии технологии Open RAN, демонстрируя виртуализированную радиодоступную сеть на процессорах AMD и подтверждая лидерство компаний в развитии экосистемы Open RAN.

Samsung Electronics в сотрудничестве с Vodafone и AMD успешно реализовала первую в индустрии технологию Open RAN. Этот прорыв стал результатом объединения усилий трех компаний и демонстрирует их лидерство в развитии экосистемы Open RAN.

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В лаборатории Samsung в Корее был выполнен первый звонок с использованием программного обеспечения виртуализированной радиодоступной сети (vRAN), соответствующего стандартам O-RAN. Это программное обеспечение работало на процессорах AMD EPYC серии 8004 и серверах Supermicro, предназначенных для телекоммуникаций и периферийных вычислений. Платформа Container-as-a-Service (CaaS) от Wind River Studio обеспечила поддержку.

Цель демонстрации - подтвердить оптимизированную производительность, энергоэффективность и совместимость решений партнеров. Этот шаг является значимым для всей индустрии мобильных сетей, так как он направлен на продвижение Open RAN, вовлекая в процесс множество поставщиков на каждом уровне сетевого стека.

Samsung, Vodafone и AMD планируют продемонстрировать результаты тестирования, превышающие пропускную способность в 1 Гбит/с для множественных пользовательских устройств в многоклеточной конфигурации, на выставке MWC 2024. Samsung подчеркивает свое лидерство в предоставлении надежных и устойчивых решений vRAN и Open RAN, превосходящих требования к производительности в телекоммуникационной отрасли.