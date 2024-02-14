Президент США Джо Байден завоевывает TikTok с помощью мема Dark Brandon, чтобы привлечь молодых избирателей

Президент США Джо Байден активизировал свою кампанию в TikTok, используя мем "Темный Брэндон". Этот шаг направлен на привлечение молодежи и расширение поддержки среди избирателей через популярную социальную платформу.

реклама

Первый ролик Байдена появился в TikTok во время Супербоула. В видео президент с иронией отзывается о теории заговора, связанной с его влиянием на результаты матча в пользу команды Kansas City Chiefs. Видео завершается мемом "Темный Брэндон", который теперь стал визитной карточкой аккаунта Байдена в TikTok.

Мем представляет Байдена с красными глазами, что придает ему мощный и загадочный образ. Эта картинка быстро приобрела популярность среди его сторонников и часто используется в кампании президента.

Идея мема взята из интернет-культуры правых. Слоган "Let’s Go Brandon" стал популярен среди сторонников Трампа после неправильной интерпретации криков "Fuck Joe Biden" во время телетрансляции гонок NASCAR.

В меме "Темный Брэндон" также используются элементы, характерные для мемов правых, включая темные изображения Трампа и других республиканцев. Красные светящиеся глаза, которые можно увидеть в меме, также были частью этой тенденции.