Несколько владельцев Tesla Cybertruck заметили коррозию и пятна ржавчины на внешней обшивке.

Новый Tesla Cybertruck, который привлекал внимание своим уникальным дизайном и кузовом из нержавеющей стали, столкнулся с неожиданной проблемой. Первые владельцы автомобиля начали замечать коррозию и ржавчину на своих машинах вскоре после покупки. Фотографии ржавых участков на дверях, капоте и других элементах кузова были обнародованы в сообществах владельцев, в том числе в Cybertruck Owners Club.

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Этот инцидент ставит под вопрос устойчивость к коррозии кузова Cybertruck, выполненного из материала, который Tesla описывала как нержавеющую сталь. Компания рекомендует в руководстве по эксплуатации немедленно удалять грязь и остатки с поверхности автомобиля и регулярно его мывать для поддержания состояния кузова.

Нержавеющая сталь, хотя и обладает повышенной стойкостью к коррозии по сравнению с обычными сталями, не является полностью устойчивой к ржавчине. Длительное воздействие агрессивных химикатов, солей, жиров, влаги или высокой температуры может привести к коррозии даже такого материала.

Tesla Cybertruck предлагается в трех модификациях: базовая версия с одним мотором и задним приводом, версия с двумя моторами и полным приводом, а также топовая модель Cyberbeast с тремя моторами. Мощность и динамические характеристики автомобилей варьируются от 600 до 845 лошадиных сил, а цены начинаются от 60 990 до 99 990 долларов США.