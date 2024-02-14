НАСА использует простую, но эффективную технологию под названием Laser Retroreflective Arrays (LRA) для более точного определения местоположения лунных кораблей.

НАСА внедрило новый метод точного определения местоположения аппаратов на Луне, используя Laser Retroreflective Arrays (LRAs). Эта технология - простая, но крайне эффективная - будет применяться в рамках программы Коммерческих Лунных Грузоперевозок (CLPS). Благодаря своим компактным размерам и легкости, LRAs позволят будущим лунным аппаратам и орбитальным станциям легко определить своё расположение на поверхности спутника Земли.

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Эти устройства представляют собой маленькие алюминиевые полусферы диаметром всего 5 сантиметров и весом 20 грамм, в которые встроено восемь ретрорефлекторов из сплавленного кварцевого стекла. Они способны отражать лазерный луч, направленный на них, под любым углом, что делает их идеальными для точного определения расстояний между объектами на Луне.

Доктор Дэниел Кремонс из Космического центра Годдарда НАСА в Мэриленде подчеркивает универсальность и надежность этой технологии: "Вам не нужно, чтобы отражатель был строго направлен обратно к вам, как зеркало. Свет будет возвращаться прямо к источнику, даже если луч будет под разными углами".

Этот принцип позволяет ученым измерять расстояние до лунных аппаратов, направляя на них лазерный луч с земли или орбитального аппарата и анализируя время возврата света. "Мы давно используем эту технологию для спутников, а теперь решили адаптировать ее для лунных миссий. Таким образом, мы можем точно знать, где находятся посадочные модули на Луне", – добавляет доктор Сяоли Сун, главный исследователь проекта.

Лазерные отражатели не только помогают в навигации, но и облегчают стыковку космических аппаратов, в том числе на Международной Космической Станции. Они могут быть использованы для точной посадки в условиях полной темноты, например, в вечно затененных регионах у Лунного Южного полюса, где предполагается наличие водяного льда.

LRAs, установленные на лунные аппараты, будут работать десятилетиями, выдерживая суровые условия лунной среды. По мере того, как число аппаратов с этими отражателями на Луне будет увеличиваться, ученые смогут с большей точностью определять их местоположение, что расширит возможности исследования Луны и подготовит почву для будущих миссий на Марс.