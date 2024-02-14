VIPER обзавелся последним научным инструментом: буром TRIDENT для исследования Луны

Команда НАСА завершила оснащение ровера VIPER, первого автономного исследователя Луны, инновационным буром TRIDENT от Honeybee Robotics. Этот шаг стал кульминацией подготовки к миссии по изучению ледяных запасов в полярных областях спутника Земли.

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TRIDENT, что расшифровывается, является ключевым инструментом для проникновения в лунный грунт и извлечения образцов из подповерхностных слоев. Благодаря возможности бурения на глубину до метра, VIPER сможет изучать состав, структуру и водные ресурсы лунного реголита с невиданным доселе детализмом.

Этот бур дополняет комплект научного оборудования ровера, в который также входят масс-спектрометр MSOLO для исследования газового состава лунной атмосферы, инфракрасный спектрометр NIRVSS для анализа летучих веществ и нейтронный спектрометр NSS, предназначенный для поиска воды и ледяных отложений.

Запуск VIPER предусмотрен с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy в рамках инициативы НАСА Commercial Lunar Payload Services и направлен на исследование региона Монс Мутон у южного полюса Луны. Миссия ровера откроет новые перспективы для понимания лунных ресурсов и станет важным шагом к реализации будущих лунных экспедиций человека в рамках программы Artemis.