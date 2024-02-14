Такие объекты, обнаруженные при высоких красных смещениях, могут предоставить важную информацию о ранних фазах Вселенной.

Астрономы обнаружили новый массивный протокластер вокруг сверхяркого квазара J0910–0414. Это открытие может пролить свет на ранние этапы Вселенной и эволюцию галактик.

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Группа астрономов из Обсерватории Стюарда в Тусоне, Аризона, и других мест использовала телескоп Субару и Атакамский крупномасштабный миллиметровый/субмиллиметровый массив (ALMA) для наблюдения за квазаром на высоком красном смещении 6.63.

Квазар содержит одну из самых массивных супермассивных черных дыр на таком раннем этапе эволюции Вселенной, что делает его идеальным объектом для поиска новых галактических скоплений.

Наблюдения, проведенные с ноября 2019 по январь 2020 года, выявили протокластер, состоящий как минимум из трех источников излучения в линии углерода [C II] и 12 излучателей Лайман-альфа (LAE) на красном смещении квазара.

Это одна из самых плотных структур в ранней Вселенной, масса которой в настоящее время оценивается в 6.9 квадриллионов солнечных масс, что в три раза больше массы близкого к нам скопления Комы.