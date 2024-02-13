Биткойн впервые за два года превысил отметку в 50 000 долларов, благодаря ожиданиям снижения процентных ставок и росту интереса к криптовалютам.

Биткойн вновь показал свою силу, превысив отметку в 50 000 долларов за единицу. Это стало возможным благодаря нескольким факторам, которые стимулировали его рост.

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Во-первых, ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США в текущем году оказали положительное воздействие на интерес инвесторов к криптовалюте.

Кроме того, решение о запуске Bitcoin-ETF в январе стало дополнительным стимулом для роста курса биткойна, привлекая внимание новых инвесторов.

Не стоит забывать и о повышенном интересе к криптовалютам со стороны институциональных инвесторов, которые также способствуют увеличению спроса на биткойн.

Сейчас внимание аналитиков сосредоточено на предстоящем сокращении награды за майнинг биткойн, запланированном на апрель. Это событие может оказать дополнительное влияние на динамику курса криптовалюты в ближайшие месяцы.

Таким образом, успешное преодоление рубежа в 50 000 долларов стало свидетельством возрастающего доверия к биткойну и обещает интересные перспективы для инвесторов в этом году.