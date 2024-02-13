Xiaomi, скорее всего, воздержится от выпуска Pro-версии текущего флагманского смартфона Xiaomi 14 в Европе. Однако без более оснащенной топ-модели, вероятно, не обойтись.

Поклонники Xiaomi в Европе могут ожидать появления нового флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra, так как компания, кажется, откажется от выпуска Pro-версии для европейского рынка. Несмотря на это, предстоящий релиз базовой модели, запланированный на 25 февраля 2024 года, обещает привнести в мир мобильных технологий новые возможности и функциональность.

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В октябре 2023 года Xiaomi представила новейшие модели смартфонов Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro на китайском рынке. Однако, по сообщениям, Pro-версия, вероятно, останется эксклюзивом для азиатского рынка. Это решение может означать некоторые изменения в стратегии выпуска устройств для Xiaomi, однако, вместо этого, компания готовится предложить альтернативу.

Нидерландское онлайн-издание Android Planet обнаружило упоминание о Xiaomi 14 Ultra на официальном сайте Xiaomi для Нидерландов, что подтверждает интерес к новому устройству на европейском рынке. Пока официальная информация о характеристиках и функциях Xiaomi 14 Ultra остается недоступной, однако ожидается, что он станет одним из самых мощных смартфонов на рынке с высокопроизводительным процессором, передовыми камерами и другими инновационными возможностями.