Астронавты NASA начали работы по восстановлению работы космического зонда Voyager 1, который передает данные о космосе более 45 лет.

Астронавты американского космического агентства NASA приступили к работе по восстановлению функциональности легендарного космического зонда Voyager 1, который уже более 45 лет неизменно служит верным исследователем глубин космоса.

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Запущенный в 1977 году, этот зонд стал первым объектом, достигшим интерстелларного пространства, и с тех пор продолжает передавать удивительные открытия и данные о внешних пределах Солнечной системы.

Несмотря на свой величественный возраст, Voyager 1 продолжает работать, но временами испытывает сложности с электроникой и энергопотреблением, что осложняет его способность передавать информацию на Землю. Однако специалисты NASA не сдаются перед вызовом времени и приступили к сложным операциям по восстановлению его работоспособности.



