Это не первая проблема с дисплеем у линейки смартфонов Samsung Galaxy S24

Новая линейка смартфонов Galaxy S24 от Samsung столкнулась с проблемой зернистости экрана, затрагивающей все три модели. Пользователи заметили неравномерную интенсивность субпикселей, особенно заметную на темных фонах. Это вызывает беспокойство, так как может указывать на аппаратный дефект устройств.

реклама

На форумах Samsung Community и Reddit появились сообщения от владельцев Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra о зернистой текстуре экрана. Один из пользователей описал проблему как "слой неподвижного шума поверх темных цветов", что указывает на возможный аппаратный сбой. Некоторые пользователи даже обнаружили зернистость на экранах различных моделей в магазине, а от Samsung якобы поступила информация о том, что это действительно аппаратная проблема.

Эксперт по дисплеям, пользователь Reddit под ником "erodeloeht", предоставил подробное объяснение, связывая зернистость с явлением "мура", возникающим из-за неравномерной интенсивности субпикселей. В качестве сравнения, Galaxy S23 Ultra и iPhone 13 не показали подобных проблем при аналогичных условиях тестирования.

Это не первая проблема с дисплеем для линейки Galaxy S24, ранее пользователи жаловались на выцветшие цвета и проблемы с зелеными линиями на экране. Если подтвердится, что проблема с зернистостью является аппаратной, владельцам смартфонов, возможно, придется возвращать их.

Для проверки наличия зернистости на экране своего Galaxy S24, пользователи могут использовать веб-сайт Test My Screen для тестирования дисплея на предмет однородности цветов и градиентов.