FCC начало расследование в отношении Apple после закрытия сервиса Beeper Mini, который позволял пользователям Android обмениваться сообщениями iMessage.

Комиссар Федеральной комиссии по связи США, Брендан Карр, объявил о запуске расследования против Apple. Это следствие связано с принудительным закрытием сервиса Beeper Mini, который давал возможность пользователям Android обмениваться сообщениями через iMessage. В центре внимания расследования — возможное нарушение Apple норм FCC, гарантирующих доступность и удобство использования связи, включая iMessage.

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Карр выразил опасения относительно того, как Apple могла вмешаться в доступность своего сервиса, в частности, упомянув изменения в контрастности зеленых текстовых пузырей, которые могут создавать препятствия для пользователей с ограниченными возможностями зрения. Такие действия могут противоречить правилам FCC, которые запрещают устанавливать сетевые функции, ограничивающие доступность сервиса.

Закрытие Beeper Mini в конце 2023 года оборвало уникальный канал общения для пользователей Android, обязывая их иметь iPhone или Mac для использования iMessage. Этот случай добавляется к ряду претензий к Apple о возможном антимонопольном поведении, которое может ставить под угрозу инновации и конкуренцию на рынке.